«ПСЖ» достиг устной договоренности с Невешем

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» Жуана Невеша, сообщает Sky Sport. Стороны достигли устной договоренности по переходу.

Первое предложение парижской команды в 70 миллионов евро, включая бонусы, было отклонено «Бенфикой». Сам игрок хочет продолжить карьеру в Париже.

В сезоне-2023/24 Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.