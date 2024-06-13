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Сегодня, 22:04

«ПСЖ» готов предложить Винисиусу рекордный в истории футбола контракт

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Руководство «ПСЖ» заинтересовано в трансфере левого вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Todofichajes.

По данным источника, парижане опросили окружение бразильского футболиста и получили ответ, что Винисиус рассмотрит вариант со сменой клуба в том случае, если его положение в «Реале» изменится с приходом Килиана Мбаппе.

Отмечается, что сделка может осуществится летом 2025 года. Винисиусу готовы предложить самый крупный в истории футбола контракт.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В прошлом сезоне 23-летний бразилец провел 39 матчей за «сливочных» во всех соревнованиях, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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