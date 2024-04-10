«ПСЖ» хочет подписать Кварахцелию после ухода Мбаппе

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Il Mattino.

По информации источника, парижане хотят подписать 23-летнего грузина после ухода Килиана Мбаппе ближайшим летом. Ожидается, что «Наполи» будет готов отпустить игрока при предложении в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварахцелия провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.