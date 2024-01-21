«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в «Баварии»

Сегодня, 10:18
«ПСЖ» может попытаться оформить переход вингера «Баварии» Лероя Сане, сообщает Realmadrid Exclusivo.
По данным источника, трансфер станет возможным только в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе, которым интересуется «Реал».
Главный тренер парижан Луис Энрике симпатизирует таланту вингера мюнхенцев и видит его в связке с Усманом Дембеле и Рандалем Коло-Муани.
В текущем сезоне 28-летний Сане провел 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее в «Баварии» заявляли, что рассчитывают на продление соглашения с Сане.