Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:18

«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в «Баварии»

Руслан Минаев
Лерой Сане.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«ПСЖ» может попытаться оформить переход вингера «Баварии» Лероя Сане, сообщает Realmadrid Exclusivo.

По данным источника, трансфер станет возможным только в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе, которым интересуется «Реал».

Главный тренер парижан Луис Энрике симпатизирует таланту вингера мюнхенцев и видит его в связке с Усманом Дембеле и Рандалем Коло-Муани.

В текущем сезоне 28-летний Сане провел 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее в «Баварии» заявляли, что рассчитывают на продление соглашения с Сане.

Килиан Мбаппе
Лерой Сане
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
Обсудить
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Украинский боевик допустил оставление плацдарма на Днепре
Пожар произошел в терминале «Новатэка» в Усть-Луге Ленинградской области
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мбаппе признался, что не знает точную сумму своей зарплаты в «ПСЖ»
Мбаппе — об отъезде игроков из Европы: «Однажды настанет моя очередь»
Мбаппе — о возможном участии в Олимпиаде в Париже: «Хочу выиграть все»
Величие «Реала» или 100 миллионов от «ПСЖ»? Мбаппе выбирает между космическим уровнем и космической зарплатой
Мбаппе заявил, что давление болельщиков мотивирует его играть лучше в футбол
Журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Марсель» подписал форварда «Буде-Глимт» Мумбанья