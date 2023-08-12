«ПСЖ» объявил о переходе Дембеле из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле перешел в «ПСЖ», сообщила пресс-служба парижского клуба.

Контракт 26-летнего француза рассчитан на 5 лет — до июня 2028 года. За парижан форвард будет выступать под номером 23. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. В составе каталонцев нападающий становился чемпионом Испании (2017/18, 2018/19, 2022/23), обладателем Кубка Испании (2017/18, 2020/21) и обладателем Суперкубка страны (2018, 2022/23).

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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