«ПСЖ» объявил о переходе Хвичи Кварацхелии

«ПСЖ» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи». Контракт с 23-летним игроком сборной Грузии рассчитан до 2029 года. За парижан он будет выступать под номером 7.

Ранее стало известно, что трансфер «ПСЖ» обойдется в 70 миллионов евро, не считая бонусов, а зарплата игрока будет в 4-5 раз больше, чем в «Наполи».

Кварацхелия выступал за «Наполи» с 2022 года. Всего за итальянскую команду он сыграл 107 матчей, забил 30 голов и сделал 29 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро. С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».