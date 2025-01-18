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Сегодня, 00:19

«ПСЖ» объявил о переходе Хвичи Кварацхелии

Евгений Козинов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия стал игроком ПСЖ.
Фото psg.fr
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«ПСЖ» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи». Контракт с 23-летним игроком сборной Грузии рассчитан до 2029 года. За парижан он будет выступать под номером 7.

Ранее стало известно, что трансфер «ПСЖ» обойдется в 70 миллионов евро, не считая бонусов, а зарплата игрока будет в 4-5 раз больше, чем в «Наполи».

Кварацхелия выступал за «Наполи» с 2022 года. Всего за итальянскую команду он сыграл 107 матчей, забил 30 голов и сделал 29 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро. С 2019 по 2022 год грузин выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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