«ПСЖ» объявил о переходе Жоау Невеша из «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш стал игроком «ПСЖ», сообщается на официальном сайте парижан.

19-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года.

«Для меня большая гордость присоединиться к «Пари Сен-Жермен», очень амбициозному клубу. Я сделаю все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, вырасти в этом фантастическом клубе и выиграть множество титулов», — приводит слова футболиста пресс-служба «ПСЖ».

Невеш является воспитанником «Бенфики». Он провел за лиссабонский клуб 75 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.