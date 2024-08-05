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Сегодня, 17:10

«ПСЖ» объявил о переходе Жоау Невеша из «Бенфики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жоау Невеш.
Фото ФК «ПСЖ»
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Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш стал игроком «ПСЖ», сообщается на официальном сайте парижан.

19-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года.

«Для меня большая гордость присоединиться к «Пари Сен-Жермен», очень амбициозному клубу. Я сделаю все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, вырасти в этом фантастическом клубе и выиграть множество титулов», — приводит слова футболиста пресс-служба «ПСЖ».

Невеш является воспитанником «Бенфики». Он провел за лиссабонский клуб 75 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоау Невеш
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Источник: «ПСЖ» начал переговоры о переходе защитника «Айнтрахта» Пачо