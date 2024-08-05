«ПСЖ» объявил о переходе Жоау Невеша из «Бенфики»

Сегодня, 17:10
Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш стал игроком «ПСЖ», сообщается на официальном сайте парижан.
19-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года.
«Для меня большая гордость присоединиться к «Пари Сен-Жермен», очень амбициозному клубу. Я сделаю все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, вырасти в этом фантастическом клубе и выиграть множество титулов», — приводит слова футболиста пресс-служба «ПСЖ».
Невеш является воспитанником «Бенфики». Он провел за лиссабонский клуб 75 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.