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Сегодня, 02:49

«ПСЖ» перехватил у «Баварии» полузащитника «Ренна» Дуэ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Дезире Дуэ.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ перейдет в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

6 августа сообщалось, что 19-летний футболист согласился на условия, предложенные «Баварией», однако парижанам удалось убедить игрока отказаться от трансфера в немецкий клуб.

Условия сделки не уточняются.

Дуэ — воспитанник «Ренна». В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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