«ПСЖ» перехватил у «Баварии» полузащитника «Ренна» Дуэ

Сегодня, 02:49
Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ перейдет в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.
6 августа сообщалось, что 19-летний футболист согласился на условия, предложенные «Баварией», однако парижанам удалось убедить игрока отказаться от трансфера в немецкий клуб.
Условия сделки не уточняются.
Дуэ — воспитанник «Ренна». В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.