Источник: «ПСЖ» предложил «Атлетику» за Уильямса вдвое больше, чем «Барселона»

Испанский Mundo Deportivo сообщает, что ПСЖ предложил «Атлетику» сумму за Нико Уильямса, вдвое превыщающую предложение «Барселоны».

Ранее стало известно, что каталонцы намерены активировать пункт об отступных в размере 58 миллионов евро, прописанный в контракте форварда. Президент клуба Жоан Лапорта в ходе презентации нового главного тренера Ханса-Дитера Флика отметил, что подписание Уильямса является трансферным приоритетом в летнее межсезонье. Немецкий тренер ограничился комментарием о том, что нападающий «Атлетика» не является игроком «Барселоны».

Источник утверждает, что каталонцы не намерены повышать свое изначальное предложение в свете конкуренции со стороны ПСЖ, так как убеждены в том, что Уильямс хочет выступать именно за «Барселону».

На следующей неделе «Барселона» намерена усилить борьбу за полузащитника «Атлетик» Нико Уильямса, сообщает Sport.es.

По данным источника, клуб готов задействовать пункт об освобождении игрока за 58 миллионов евро, прописанный в его контракте.

Ранее сообщалось, что этим летом каталонцы также хотят купить хавбека «Реала Сосьедад» Микеля Мерино и полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.