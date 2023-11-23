«ПСЖ» рассчитывает продать Экитике и Курзава в январе

«ПСЖ» надеется продать форварда Уго Экитике и защитника Левена Курзава в зимнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

В текущем сезоне оба игрока провели за парижан по одному матчу, отыграв по 8 минут. Контракт 21-летнего Экитике рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Стоимость 31-летнего Курзава оценивается в 3 миллиона евро. Его соглашение с клубом истекает в конце сезона.

«ПСЖ» с 27 очками лидирует в турнирной таблице французской лиги 1 после 12 туров.