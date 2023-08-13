RMC: «ПСЖ» согласился продать Неймара «Аль-Хилялю» за 90 миллионов евро

«ПСЖ» достиг соглашения по переходу нападающего Неймара в «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро без учета бонусов, сообщает RMC Sport.

31-летний бразилец подпишет контракт на два года. L`Equipe утверждал, что саудовский клуб готов платить игроку 80 миллионов евро в год.

Главный тренер парижан Луис Энрике и спортивный консультант клуба Луиш Кампуш сообщили форварду, что в клубе не заинтересованы в нем.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. Нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

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