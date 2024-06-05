Батак: «Уверен, у Сафонова в «ПСЖ» будет шанс показать себя»

Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Трансфер Сафонова очень важен для российского футбола и для самого вратаря. Это открывает отношения с Европой. Будет ли он получать практику? У «ПСЖ» много игр — и чемпионат, и Кубок, и Лига чемпионов. Уверен, у Матвея будет шанс показать себя», — цитирует «РБ Спорт» Батака.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.