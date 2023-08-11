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Сегодня, 10:30

Бенитес о переходе Вейга в «Наполи»: «Интерес есть, посмотрим, чем все закончится»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес прокомментировал интерес «Наполи» к полузащитнику клуба Габри Вейга.

«Габри провел отличный сезон в прошлом году, на его стороне возраст и потенциал. Он может вырасти в топ-игрока. Это нормально, что большие команды интересуются им. Сегодня мы знаем, что существует официальный интерес — посмотрим, чем все закончится. Он очень важен для нас и если Габри останется — будет здорово», — цитирует Бенитеса La Gazzetta dello Sport.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Сельта» отклонила предложение «Наполи» в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 21-летний испанец провел за клуб из Виго 40 матчей, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Футбол
ФК Наполи
ФК Сельта
Рафаэль Бенитес
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