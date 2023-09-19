«РБ Спорт»: «Аль-Вахда» арендует Бакаева до конца сезона без права выкупа

Вингер «Зенита» Зелимхан Бакаев перейдет в «Аль-Вахду» на правах аренды, сообщил «РБ Спорт».

По сведениям источника, по инициативе «Зенита» в контракт не был прописан пункт о праве выкупа. Бакаев будет арендован до конца сезона-2023/24.

18 сентября «СЭ» сообщал, что полузащитник уже улетел в Абу-Даби. 19 сентября Sport24 информировал, что гендиректор «Аль-Вахды» подтвердил согласование перехода Бакаева.

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за клуб 27-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.