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Сегодня, 12:32

«РБ Спорт»: «Аль-Вахда» арендует Бакаева до конца сезона без права выкупа

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Вингер «Зенита» Зелимхан Бакаев перейдет в «Аль-Вахду» на правах аренды, сообщил «РБ Спорт».

По сведениям источника, по инициативе «Зенита» в контракт не был прописан пункт о праве выкупа. Бакаев будет арендован до конца сезона-2023/24.

18 сентября «СЭ» сообщал, что полузащитник уже улетел в Абу-Даби. 19 сентября Sport24 информировал, что гендиректор «Аль-Вахды» подтвердил согласование перехода Бакаева.

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за клуб 27-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Зелимхан Бакаев. Бакаев ушел из «Зенита». ОАЭ — отличный выбор. Для забвения

Источник: РБ Спорт
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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