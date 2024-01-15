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Сегодня, 21:21

«РБ Спорт»: «Сочи» выставил на трансфер защитника Юрганова

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Сочи» Игорь Юрганов выставлен на трансфер, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, защитник сочинцев переведен в дубль и выставлен на трансфер. Сам игрок не планирует уходить из команды до истечения контракта.

Ранее «Сочи» расторг контракт с защитником Артемом Мещаниновым и нападающим Георгием Мелкадзе.

Соглашение с Юргановым рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 800 тысяч евро.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей за «Сочи» во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

После 18 туров РПЛ «Сочи» набрал 11 очков и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Сочи
Игорь Юрганов
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