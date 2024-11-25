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Сегодня, 18:48

«Реал» готов отдать Гюлера в аренду зимой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» может в зимнее трансферное окно отдать в аренду полузащитника Арду Гюлера, сообщает Caught Offside.

Ранее сообщалось, что в аренде 19-летнего турка заинтересован «Арсенал». По информации источника, также на футболиста претендуют «Астон Вилла» и «Ювентус».

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 25 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей.

Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер

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