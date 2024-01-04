«Реал» готов отказаться от трансфера Холанна ради подписания Мбаппе

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«Реал» может отказаться от варианта с трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна ради подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает MadeinFoot.
По информации источника, окружение норвежца находятся в тесном контакте с представителями испанского клуба, чтобы поддерживать хорошие отношения с руководством. Однако сообщается, что люди, принимающие решения, хотели бы подписать Мбаппе.
1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Холанн забил 19 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.