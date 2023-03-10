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Сегодня, 20:53

«Реал» готов подписать Мбаппе в 2024 году, если он публично извинится

Мария Гусева
Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Реал» готов подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе на правах свободного агента, если 24-летний француз публично извинится за сорвавшийся трансфер в мадридский клуб, сообщает As.

По информации источника, «Реал» также рассматривает возможность подписания форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

Прошлым летом сообщалось, что Мбаппе согласовал контракт с «Реалом», но затем «ПСЖ» объявил о продлении соглашения с форвардом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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