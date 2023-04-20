«Реал» готов включить Диаса в сделку по переходу Беллингема

«Реал» готов включить своего полузащитника Браима Диаса в сделку по переходу хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает Cadena SER со ссылкой на AS.

По информации источника, «сливочные» не готовы выкладывать за футболиста сборной Англии 150 миллионов евро, которые немецкий клуб планирует выручить за него. Испанский клуб изучает другие варианты, среди которых предлагается обмен на Браима Диаса с доплатой. 23-летний полузащитник в данный момент находится в аренде в «Милане». В текущем сезоне испанец провел 36 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

19-летний Беллингем в этом сезоне бундеслиги провел 27 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.