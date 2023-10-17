«Реал» и «Ливерпуль» интересуются Мусиалой

Полузащитником «Баварии» Джамалом Мусиалой интересуется «Реал» и «Ливерпуль», сообщает Bild.

По информации источника, игроком интересуются топ-клубы Англии и мадридский «Реал». «Бавария» также намерена продлить контракт с полузащитником. В апреле бывший спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич встретился с игроком для начала переговоров, однако с тех пор процесс продления соглашения остановился. Салихамиджич был уволен в мае.

Отмечается, что агенты игрока хотят, чтобы Мусиала был ключевым игроком в «Баварии».

20-летний немец выступает за «Баварию» с июля 2020 года. Всего за немецкий клуб он провел 133 матча, забил 32 мяча и отдал 25 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.