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Трансферы

Сегодня, 16:48

«Реал» интересуется нападающим «Айнтрахта» Коло-Муани

Мария Гусева
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«Реал» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Рандалю Коло-Муани, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что за 24-летним французом также наблюдают «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета 2022 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Коло-Муани 37 матча за «Айнтрахт», в которых он забил 19 голов и отдал 14 результативных передач.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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