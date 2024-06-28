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Сегодня, 09:35

«Реал» интересуется защитником сборной Италии Калафьори

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» проявляет интерес к защитнику «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в «Болонье» оценивают игрока в 40 миллионов евро, но эта сумма может расти. Также в защитнике заинтересованы «Ювентус» и лондонский «Арсенал».

Калафьори выступает за «Болонью» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. В активе Калафьори одна голевая передача в трех матчах за сборную Италии на Евро-2024.

Ранее защитник играл за «Рому» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
ФК Болонья
ФК Реал
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