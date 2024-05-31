«Реал» может подписать Киммиха на замену Кроосу

«Реал» интересуется полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом, утверждает Bild.

По данным источника, мадридцы рассматривают кандидатуру 29-летнего немца как потенциальную замену Тони Кроосу, который завершит карьеру после Евро-2024.

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.

Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.