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23 августа, 23:13

«Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по Мбаппе в последние дни трансферного окна

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по нападающему Килиану Мбаппе, сообщает FootMercato.

По информации источника, мадридцы могут сделать предложение в последние дни трансферного окна.

Ранее Мбаппе вернулся в основной состав «ПСЖ». Он забил в ворота «Тулузы» (1:1) в первом матче после возвращения.

До этого руководство парижан отстраняло 24-летнего француза из-за отказа продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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