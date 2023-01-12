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Трансферы

Сегодня, 10:12

«Реал» нацелился на нападающего «Тоттенхэма» Кейна

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Реал», сообщает Get German Football.

По информации источника, мадридский клуб собирается оформить трансфер игрока в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что английским нападающим также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 26 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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