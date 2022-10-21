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Трансферы

Сегодня, 16:51

«Реал» назвал Мбаппе условие, при котором клуб готов его подписать

Мария Гусева

«Реал» может подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе при определенных условиях, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 23-летний француз должен «загладить свою вину и не создавать ощущение того, что он важнее клуба, как он делает это в «ПСЖ».

Летом форвард отказался от перехода в «Реал» и решил остаться во Франции. В конце мая Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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