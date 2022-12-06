«Реал» предложил 60 миллионов евро за бразильца Эндрика

«Реал» провел переговоры с «Палмейрас» по поводу трансфера 16-летнего нападающего Эндрика, сообщает Фабрицио Романо. Мадридский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро, включая бонусы.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются. Игроком также интересуются «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».

Эндрик сможет перейти в европейский чемпионат только в возрасте 18 лет. Мадридский клуб готов отказаться от трансфера форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в 2024 году ради перехода бразильского нападающего.

В текущем сезоне Эндрик сыграл за «Палмейрас» 16 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.