«Реал» провел первые контакты с защитником «Ливерпуля» Александром-Арнолдом

«Реал» заинтересован в переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда, сообщает Relevo.

По информации источника, мадридцы провели первые контакты с окружением 25-летнего англичанина и несколько раз беседовали с самим игроком.

Футболист примет окончательное решение о своем будущем в ближайшие несколько месяцев, но подчеркивается, что шансы «Реала» высоки благодаря дружбе между Александром-Арнолдом и полузащитником сливочных Джудом Беллингемом.

Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей за команду во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра-Арнолда в 70 миллионов евро.