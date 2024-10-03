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Сегодня, 19:06

«Реал» провел первые контакты с защитником «Ливерпуля» Александром-Арнолдом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» заинтересован в переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда, сообщает Relevo.

По информации источника, мадридцы провели первые контакты с окружением 25-летнего англичанина и несколько раз беседовали с самим игроком.

Футболист примет окончательное решение о своем будущем в ближайшие несколько месяцев, но подчеркивается, что шансы «Реала» высоки благодаря дружбе между Александром-Арнолдом и полузащитником сливочных Джудом Беллингемом.

Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей за команду во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра-Арнолда в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Трент Александр-Арнолд

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