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Трансферы

Сегодня, 04:14

«Реал» ради трансфера Мбаппе готов подождать до следующего лета

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб готов подождать лета 2024 года, чтобы подписать 24-летнего француза, который на тот момент станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не покинет «ПСЖ» этим летом, но уйдет из клуба по окончании контракта летом 2024-го.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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