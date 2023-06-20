«Реал» ради трансфера Мбаппе готов подождать до следующего лета

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб готов подождать лета 2024 года, чтобы подписать 24-летнего француза, который на тот момент станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не покинет «ПСЖ» этим летом, но уйдет из клуба по окончании контракта летом 2024-го.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.