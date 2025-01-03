«Реал» рассчитывает подписать Александра-Арнолда

«Реал» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля» Тренту Александру-Арнолду.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в мадридском клубе рассчитывают, что если не удастся договориться о трансфере в январе, то игрок перейдет летом в качестве свободного агента. Официальные переговоры между сторонами ожидаются в ближайшее время.

26-летний англичанин, который является воспитанником «Ливерпуля», в этом сезоне сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.