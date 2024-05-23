«Реал» рассматривает приобретение Киммиха и Родри на замену Кроосу

Мадридский «Реал» интересуется возможностью приобретения хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха и полузащитника «Манчестер Сити» Родри, сообщает AS.

По данным источника, сливочные рассматривают их в качестве замены немца Тони Крооса, который завершит карьеру по окончании чемпионата Европы-2024.

«Бавария» может потребовать за 29-летнего Киммиха 60-70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих провел 43 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

В активе 27-летнего Родри 47 матчей в сезоне-2023/24, 9 забитых голов и 14 результативных передач.