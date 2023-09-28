«Реал» следит за ситуацией Осимхена в «Наполи»

Руководство «Реала» может подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Fichajes.

Будущее 24-летнего нигерийца в итальянском клубе оказалось под серьезной угрозой, так как футболист остался недоволен юмористическим роликом и рассматривает возможность судебного иска против «Наполи».

Действующий контракт Осимхена рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В этом сезоне Осимхен сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.