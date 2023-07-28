«Реал Сосьедад» ведет с «Манчестер Юнайтед» переговоры по Донни ван де Беку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в «Реал Сосьедаде», сообщает Noticias de Gipuzkoa.

По информации источника, испанский клуб намерен арендовать 26-летнего голландца с правом выкупа.

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Он провел за манкунианцев 60 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

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