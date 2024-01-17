«Реал» ведет подготовительную работу для трансфера Холанна

«Реал» занимается подготовительной работой для возможного трансфера форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, утверждает Cadena SER.

По информации источника, мадридцы действуют по стратегии, которой придерживались в ходе переговоров по трансферу Джуда Беллингема из «Боруссии». Сам Беллингем также общается с норвежцем о потенциальном переходе в «Реал».

Сейчас «Реал» ведет переговоры с окружением Холанна, а связь с «Манчестер Сити» поддерживает через посредников.

23-летний форвард выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «горожан» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 180 миллионов евро.