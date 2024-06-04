«Реал» все еще претендует на Альфонсо Дэвиса

«Реал» пытается договориться о переходе защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны общались на этой неделе. «Бавария» предлагает 23-летнему канадцу новый контракт или возможность уйти этим летом. «Реал», в свою очередь, не намерен платить за игрока 50 миллионов евро, которые требует немецкий клуб.

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Дэвис провел за клуб 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.