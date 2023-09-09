«Реал» зимой намерен подписать Гимарайнша из «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнш может продолжить карьеру в Испании, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Реал». Мадридскому клубу придется заплатить за игрока около 120 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных. «Реал» планирует совершить сделку в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» близок к продлению контракта с Гимарайншем.

В минувшем сезоне Гимарайнш провел 40 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.