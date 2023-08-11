Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 15:00

«Реалу» предложили приобрести Льориса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может перейти в «Реал», сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Представители 36-летнего француза предложили мадридцам услуги голкипера в связи с травмой Тибо Куртуа. 10 августа стало известно, что бельгийцу диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

По информации источника, Льорис пока уступает другим кандидатам в шорт-листе «Реала». Кроме того, вратарь ведет переговоры о переходе в «Лацио».

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца сезона-2023/24.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Уго Льорис
Футбол
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
3
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Опухолей нет! Счастлива до небес!» Бобровникова рассказала о победе над раком
Биография Даниса Зарипова: карьера пятикратного обладателя Кубка Гагарина
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кайседо отказался перейти в «Ливерпуль» за 127 миллионов евро, чтобы стать игроком «Челси»