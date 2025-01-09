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Сегодня, 17:06

Record: «Бавария» хочет подписать Дьекереша летом

Руслан Минаев
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«Бавария» намерена усилить линию нападения в летнее трансферное окно.

По информации Record, мюнхенцы рассчитывают оформить переход форварда «Спортинга» Виктора Дьекереша в качестве замены нападающему Харри Кейну.

Отмечается, что у футболиста есть договоренность об уходе за фиксированную сумму в 70-75 миллионов евро.

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Контракт 26-летнего шведа с португальским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро. В этом сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» 29 матчей, забил 31 гол и сделал 6 результативных передач.

Виктор Дьекереш
ФК Бавария
ФК Спортинг (Лиссабон)
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