Record: «Бавария» хочет подписать Дьекереша летом

«Бавария» намерена усилить линию нападения в летнее трансферное окно.

По информации Record, мюнхенцы рассчитывают оформить переход форварда «Спортинга» Виктора Дьекереша в качестве замены нападающему Харри Кейну.

Отмечается, что у футболиста есть договоренность об уходе за фиксированную сумму в 70-75 миллионов евро.

Контракт 26-летнего шведа с португальским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро. В этом сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» 29 матчей, забил 31 гол и сделал 6 результативных передач.