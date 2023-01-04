Record: защитник «Бенфики» Тавареш близок к переходу в «Спартак»

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Record.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

С августа 2021 года по июнь 2022 года португалец выступал на правах аренды за «Базель». В мае 2022 года футболист получил разрыв крестообразной связки.

Также ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в швейцарской команде.

В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.