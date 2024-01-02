Регилон вернется в «Тоттенхэм» из «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», в ближайшее время вернется в лондонский клуб, утверждает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» планирует активировать опцию о досрочном расторжении арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона.

«МЮ» арендовал Регилона в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В декабре сообщалось, что зимой 27-летнего испанца постарается арендовать дортмундская «Боруссия».