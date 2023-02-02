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Трансферы

Сегодня, 00:23

«Ренн» объявил о переходе Салаха

Евгений Козинов
Корреспондент
Ибраим Салах подписал контракт с «Ренном».
Фото ФК «Ренн»
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«Ренн» на официальном сайте уже после закрытия трансферного окна объявил о переходе нападающего Ибраима Салаха.

21-летний марокканец был куплен у «Гента». С французским клубом он подписал контракт, расчитанный до 2027 года.

«Это маленькая мечта. Я очень давно слежу за «Ренном» из-за марокканца Найефа Агерда, а также Усмана Дембеле, АтемА Бен Арфа и Рафиньи, игрокам, которыми я восхищаюсь. Мне не терпится выйти на поле и показать, на что я способен. У меня довольно нетипичный бэкграунд, но я трудолюбив и амбициозен. У меня не будет проблем с адаптацией, я общителен со всеми», — отметил новичок.

В этом сезоне Салах сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Гент
ФК Ренн
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