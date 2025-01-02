Рэшфорд не хочет продолжать карьеру в Саудовской Аравии, он отклонил предложения от трех клубов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию, утверждает Фабрицио Романо.

Кроме того, по информации Daily Mail, 27-летний англичанин уже отклонил три предложения от саудовских клубов, один из которых предлагал ему контракт на 35 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать Рэшфорда в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. Футболист не выходил на поле в последних 5 матчах «МЮ».