Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:09

Билялетдинов — о переходе Хвичи в «ПСЖ»: «Если некуда деньги девать, то пусть платят»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Да ничего меня не удивляет. Если некуда деньги девать, то пусть платят. Если считают, что это нормальная цена, пусть платят. Может, для кого-то это завышено, а для кого-то — занижено. У каждого клуба свой финансовый отдел, который оценивает, сколько платить, и как это все отобьется в плане результатов и всего остального.

Не думаю, что это шаг назад. «ПСЖ» — это, несомненно, чемпион. Вряд ли кто-то там дотянется до них. С «Наполи» был чемпионом Италии, сейчас станет чемпионом Франции, это будет стимулировать его. Думаю, и финансово он выиграет, поэтому нельзя сказать, что это шаг назад», — цитирует «ВсеПроСпорт» Билялетдинова.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» достиг договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2025/01/14/biljaletdinov-o-kvarachelii-v-pszh-esli-nekuda-dengi-devat-to-pust-platjat
Ринат Билялетдинов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Сегодня
Вчера
Неделя