Билялетдинов — о переходе Хвичи в «ПСЖ»: «Если некуда деньги девать, то пусть платят»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Да ничего меня не удивляет. Если некуда деньги девать, то пусть платят. Если считают, что это нормальная цена, пусть платят. Может, для кого-то это завышено, а для кого-то — занижено. У каждого клуба свой финансовый отдел, который оценивает, сколько платить, и как это все отобьется в плане результатов и всего остального.

Не думаю, что это шаг назад. «ПСЖ» — это, несомненно, чемпион. Вряд ли кто-то там дотянется до них. С «Наполи» был чемпионом Италии, сейчас станет чемпионом Франции, это будет стимулировать его. Думаю, и финансово он выиграет, поэтому нельзя сказать, что это шаг назад», — цитирует «ВсеПроСпорт» Билялетдинова.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» достиг договоренности о переходе 23-летнего грузина за 70 миллионов евро