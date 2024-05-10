RMC Sport: «ПСЖ» начал переговоры по трансферу Кварацхелии

«ПСЖ» начал переговоры по трансферу полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижане провели переговоры с окружением 23-летнего игрока сборной Грузии. Он является приоритетной целью для «ПСЖ» на летнее трансферное окно.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 42 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до 2027 года.