Родри допустил, что в будущем может перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри допустил, что в будущем может перейти в «Реал».

«Я очень счастлив в Англии. Думаю, сейчас я в одном из лучших клубов мира, это очевидно. Мой контракт действует еще три года, так что когда придет время — посмотрим. Испания — моя страна, Мадрид — родной город», — приводит Todofichajes слова Родри.

Родри — воспитанник «Атлетико». Футболист выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.