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Сегодня, 13:48

«Рома» интересуется Егором Пруцевым

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев, арендованный словенским «Целе», может продолжить карьеру в Италии, сообщает Сalciomercato.it.

По сведениям источника, на 20-летнего россиянина претендует «Рома». Скауты римлян наблюдали за игроком в матче Лиги конференций с «Маккаби», где Пруцев отметился результативной передачей.

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Пруцев играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в составе сербской команды и отметился голом. Контракт россиянина с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2026 года.

ФК Рома
ФК Црвена Звезда
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