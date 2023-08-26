«Рома» объявила о переходе Азмуна

«Рома» объявил о подписании контракта с нападающим «Байера» Сердаром Азмуном.

28-летний иранец перешел на правах аренды до лета 2024 года. У римлян будет право выкупа игрока по окончании сезона.

Ранее сообщилось, что представители «Зенита» связывались лично с Азмуном. По информации источника, в петербургском клубе готовы предложить футболисту зарплату около 3 миллионов евро за сезон. Позже агент игрока заявил, что не общался с «Зенитом».

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В минувшем сезоне форвард провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.