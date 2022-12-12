«Рома» отказалась от Депая

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай мог продолжить карьеру в Италии, сообщает Marca.

По сведениям источника, на 28-летнего голландца претендовала «Рома», однако римский клуб не может удовлетворить финансовые запросы игрока, который хочет получать 7 миллионов евро в год.