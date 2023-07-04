«Рома» в ближайшие дни начнет переговоры с «Вест Хэмом» по аренде Скамакки

«Рома» заинтересована в подписании нападающего «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб рассматривает возможность аренды 24-летнего итальянца с правом выкупа. Опция выкупа может стать обязательной, если форвард забьет определенное количество голов за сезон.

Также сообщается, что переговоры о трансфере нападающего начнутся в ближайшие дни.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 22 миллиона евро.