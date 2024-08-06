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Сегодня, 01:21

Березовский — о возможному переходу Сперцяна в «Ланс»: «Если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер сборной Армении Роман Березовский прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ланс».

«Если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо. Но в России можно поддерживать хорошую форму, если останется. До старта Лиги наций остался месяц, ему надо набрать хорошую форму в «Краснодаре». В «Лансе» то же самое будет, думаю. Все зависит от него», — цитирует Metaratings.ru Березовского.

В прошлом сезоне Сперцян сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ланс
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Березовский считает, что Сперцяну не обязательно переходить в «Ланс» для развития